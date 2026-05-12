«Динамо» Мх обратилось в ЭСК по двум эпизодам в матче с «Ахматом»
Махачкалинское «Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по эпизоду на 34-й минуте встречи 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1), в котором судья Сергей Иванов не назначил пенальти, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аззи – 38' 1:1 Кенжебек – 83'
Также клуб просит рассмотреть эпизод на 50-й минуте матча, в котором судья не удалил игрока «Ахмата» Лечи Садулаева за серьёзное нарушение правил.
После 29 туров Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» набрало 25 очков и занимает 14-е место. «Ахмат» заработал 36 очков и располагается на девятой строчке.
