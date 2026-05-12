Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, что его связывает с Неймаром

Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, что его связывает с нападающим «Сантоса» Неймаром.

— Всё же хотелось бы затронуть одну тему. У тебя в анкете на портале Transfermarkt есть интересная заметка, что ты являешься кузеном Неймара. Ряд бразильских источников тоже говорит о вашем родстве, но без подтверждения фактов. Раскроешь правду?

— Мы действительно родственники, очень-очень далёкие, и мы знакомы. Но много об этом говорить я бы не хотел.

— Он знает, что у тебя происходит в жизни? Держите ли связь?

— Мы не на связи, но, повторюсь: мы знакомы. Перед отъездом в «Зенит» у меня был прощальный ужин с моими близкими, и он там был. Он пожелал мне удачи в «Зените», проявить себя с лучшей стороны и показать свой лучший футбол в России. Я поблагодарил его, мне, конечно же, очень важна его поддержка. Но не то чтобы мы можем общаться целыми днями, — приводит слова Джона Джона «Советский спорт».