Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Президент «Реала» отказался комментировать слухи о назначении Моуринью

Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не стал комментировать информацию о возможном возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера «сливочных». Также глава «Королевского клуба» отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях нынешнего тренера Альваро Арбелоа с футболистами.

«Мы собираемся пригласить Жозе Моуринью? Мы пока не на том этапе. Они хотят забрать у нас мадридский «Реал», но мы хотим, чтобы он принадлежал сосьос.

Ситуация Арбелоа с игроками? Я не собираюсь говорить о спортивной стороне вопроса. Я намерен объявить о новых выборах, которые пойдут на благо «Реала». Некоторые люди или журналисты хотят помешать этому», — сказал Перес на пресс-конференции.

Комментарии
