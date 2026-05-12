Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Валерий Карпин высказался об изменениях в подготовке футболистов современности

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о различиях в подготовке футболистов в прошлом и в нынешней эпохе, упомянув нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону.

— У Роналду – диеты, шесть часов тренировок, повара, люди, следящие за его здоровьем. А Марадона мог выходить на игру с похмелья и выигрывать.
— Жизнь меняется. Я в 20 с небольшим не готовился так, как готовятся молодые сейчас. Я даже этого не знал. Если сейчас говорю: «Сахар — нежелательно», где-то запрещаю, ни разу не слышал, чтобы мне кто-то говорил про питание, что нужно питаться по-другому. В то время нам этого никто не говорил. У нас не было тренажёрного зала», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

