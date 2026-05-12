«Игроки дерутся каждый сезон». Президент «Реала» — о драке Вальверде и Тчуамени

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал инцидент с дракой полузащитников команды Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

«Это не первый случай драки между игроками. Они дерутся почти каждый сезон, потому что подталкивают друг друга.

Драка между игроками была ужасной, но ещё хуже, что о ней стало известно прессе. Драки случались каждый год, а то и несколько раз, но никогда раньше ничего не просачивалось. Это первый раз», — сказал Перес на пресс-конференции.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

