Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
21:00 Мск
«А если б не забил?» Бубнов раскритиковал «Зенит» за позднее поздравление Ивана Сергеева

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал «Зенит» за позднее поздравление с днём рождения бывшего нападающего команды Ивана Сергеева. Футболист забил победный гол московского «Динамо» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1), что позволило сине-бело-голубым сохранить лидерство в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«У Сергеева день рождения, Лунёв ещё играет. Ясное дело, что, может быть, не руководство, а игроки «Зенита» общались с ним. Ну, поздравьте Сергеева, у человека день рождения, он столько за вас играл, столько для вас сделал. Поздравьте его утром. Обычно новорождённых утром поздравляют. Правильно? А если б он не забил? Они бы его не поздравили», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» в официальном телеграм-канале поздравил форварда после матча московского клуба в 29-м туре.

Сергеев выступал за петербуржцев с 2022 по 2024 год. В составе этой команды футболист трижды стал чемпионом России, взял Кубок страны и трижды — Суперкубок.

