«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: стартовые составы команд на игру 32-го тура Про-Лиги

Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
21:00 Мск
Аль-Наср — Аль-Хиляль: стартовые составы команд на матч 32-го тура Про Лиги 2025/2026, 12 мая 2026

Комментарии

Сегодня, 12 мая, состоится матч 32-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Трансляцию этой встречи в прямом эфире можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 32-й тур
12 мая 2026, вторник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
1-й тайм
0 : 0
Аль-Хиляль
Эр-Рияд

Стартовые составы команд.

«Аль-Наср»: Бенто, Аль-Бушал, Симакан, Аль-Амри, Мартинес, Брозович, Аль-Хассан, Коман, Мане, Феликс, Роналду.

«Аль-Хиляль»: Буну, Эрнандес, Аль-Тамбакти, Аль-Харби, Аль-Давсари, Невеш, Канно, Милинкович-Савич, Аль-Давсари, Малком, Бензема.

После 32 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 82 очка и занимает первое место. «Аль-Хиляль» заработал 77 очков в 31 матче и располагается на второй строчке. В случае победы команды хозяев, за которую выступает Криштиану Роналду, она станет победителем турнира.

