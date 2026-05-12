«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: стартовые составы команд на игру 32-го тура Про-Лиги

Сегодня, 12 мая, состоится матч 32-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Трансляцию этой встречи в прямом эфире можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Стартовые составы команд.

«Аль-Наср»: Бенто, Аль-Бушал, Симакан, Аль-Амри, Мартинес, Брозович, Аль-Хассан, Коман, Мане, Феликс, Роналду.

«Аль-Хиляль»: Буну, Эрнандес, Аль-Тамбакти, Аль-Харби, Аль-Давсари, Невеш, Канно, Милинкович-Савич, Аль-Давсари, Малком, Бензема.

После 32 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 82 очка и занимает первое место. «Аль-Хиляль» заработал 77 очков в 31 матче и располагается на второй строчке. В случае победы команды хозяев, за которую выступает Криштиану Роналду, она станет победителем турнира.

