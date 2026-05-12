Валерий Карпин ответил, почему организация товарищеских матчей сборной России важна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о значимости товарищеских встреч российской национальной команды.

— Несмотря на запрет участия в официальных матчах, у нас проходят товарищеские игры. Около 10 в год.

— Да, пять пауз в году, обычно за одну [паузу] можно сыграть два матча. Практически всегда РФС, слава богу, находит соперника в этой тяжёлой ситуации. Во-первых, да, до нас добираться [сложно], через Стамбул или Дубай. Плюс некоторые сборные отказываются это [возможный матч] обсуждать. Те, кто свободен, с ними нужно договариваться.

— Почему практика организации товарищеских матчей важна?

— Мне кажется, это дискуссия в принципе неуместна. Люди, наверное, не очень далёкие, дискутируют на эту тему. Или те, кто не в теме. Слава богу, что сборная существует в такие времена. Многие люди будто не понимают, в каком мире живём. То, что сборная России существует и проводит международные матчи — это важно. Есть РПЛ, где клубы доказывают, кто сильнее. Здесь [в сборной] некая отборка лучших футболистов, которые в своих клубах доказывают, что достойны играть в сборной. Если бы не было сборной, было бы непонятно, кто может претендовать на попадание в неё.

Слава богу, что РФС находит средства и силы для организации матчей. То, что практически на каждой встрече аншлаги, полные стадионы, это говорит о том, что эти матчи нужны. Даже в этой ситуации интерес вызывает огромный.

Дискуссия неуместна, не очень понимаю, что плохого. Те, кто говорит, что [матчи] не нужны, понять бы их логику. Почему они не нужны?

— Наверное, логика в одном, что нет достойных соперников.

— Чили, Перу, Камерун, Сербия, Нигерия, Мали — не самые последние сборные. Когда мы играли в отборочных матчах, не всегда встречались со сборными Испании, Франции, Аргентины и Бразилии. Играли с Сан-Марино, Кипром, Мальтой. Соперники разного уровня бывают и в официальных соревнованиях. Играть нужно против всех и стараться всех обыгрывать.

Есть такой институт, как сборная России, в него молодые футболисты мечтают попасть. Для этого нужна сборная, эта и любая другая. Мы ещё и, слава богу, в отличие от других федераций, находим возможность играть международные матчи, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.