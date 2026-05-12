Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин ответил, почему организация товарищеских матчей сборной России важна

Валерий Карпин ответил, почему организация товарищеских матчей сборной России важна
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о значимости товарищеских встреч российской национальной команды.

— Несмотря на запрет участия в официальных матчах, у нас проходят товарищеские игры. Около 10 в год.
— Да, пять пауз в году, обычно за одну [паузу] можно сыграть два матча. Практически всегда РФС, слава богу, находит соперника в этой тяжёлой ситуации. Во-первых, да, до нас добираться [сложно], через Стамбул или Дубай. Плюс некоторые сборные отказываются это [возможный матч] обсуждать. Те, кто свободен, с ними нужно договариваться.

— Почему практика организации товарищеских матчей важна?
— Мне кажется, это дискуссия в принципе неуместна. Люди, наверное, не очень далёкие, дискутируют на эту тему. Или те, кто не в теме. Слава богу, что сборная существует в такие времена. Многие люди будто не понимают, в каком мире живём. То, что сборная России существует и проводит международные матчи — это важно. Есть РПЛ, где клубы доказывают, кто сильнее. Здесь [в сборной] некая отборка лучших футболистов, которые в своих клубах доказывают, что достойны играть в сборной. Если бы не было сборной, было бы непонятно, кто может претендовать на попадание в неё.

Слава богу, что РФС находит средства и силы для организации матчей. То, что практически на каждой встрече аншлаги, полные стадионы, это говорит о том, что эти матчи нужны. Даже в этой ситуации интерес вызывает огромный.

Дискуссия неуместна, не очень понимаю, что плохого. Те, кто говорит, что [матчи] не нужны, понять бы их логику. Почему они не нужны?

— Наверное, логика в одном, что нет достойных соперников.
— Чили, Перу, Камерун, Сербия, Нигерия, Мали — не самые последние сборные. Когда мы играли в отборочных матчах, не всегда встречались со сборными Испании, Франции, Аргентины и Бразилии. Играли с Сан-Марино, Кипром, Мальтой. Соперники разного уровня бывают и в официальных соревнованиях. Играть нужно против всех и стараться всех обыгрывать.

Есть такой институт, как сборная России, в него молодые футболисты мечтают попасть. Для этого нужна сборная, эта и любая другая. Мы ещё и, слава богу, в отличие от других федераций, находим возможность играть международные матчи, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Материалы по теме
Валерий Карпин высказался об изменениях в подготовке футболистов современности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android