Перес заявил, что в «Реале» нашли того, кто «слил» сведения о драке Вальверде и Тчуамени

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что в клубе обнаружили человека, раскрывшего СМИ сведения о драке полузащитников команды Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

«Мы нашли человека, который слил информацию о драке Вальверде и Тчуамени. Этот человек злится, потому что он уходит из клуба и поэтому он слил эту информацию», — сказал Перес на пресс-конференции.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

