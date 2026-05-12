Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Кульчий: «Краснодар» может винить только себя, что не выиграл у «Динамо»

Комментарии

Бывший игрок московского «Динамо» Александр Кульчий высказался о поражении «Краснодара» в матче 29-го тура Мир РПЛ от бело-голубых (1:2), а также о чемпионской гонке в турнире.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Я бы сказал, что «Динамо» больше повезло, потому что такие моменты нужно реализовывать «Краснодару». «Быки» могут винить только себя в том, что не выиграли этот матч. Подобные шансы необходимо использовать, впереди ещё одна игра.

Конечно, шансы у «Зенита» сильно увеличились, тем более им достаточно сыграть вничью, чтобы стать чемпионом. Но всё может измениться. Не факт, что «Краснодар» сможет обыграть «Оренбург», то есть «Оренбург» тоже не подарок. Я думаю, что всё возможно. Но то, что шансы у «Зенита» велики, это понятно» — сказал Александр Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.

После 29 матчей в чемпионате России московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

Комментарии
