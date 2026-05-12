Фанаты «Славии» сорвали чемпионский матч команды. Клубу присудили техническое поражение

Пражская «Славия» получила техническое поражение в дерби со «Спартой» во 2-м туре плей-офф чемпионов чешской Экстралиги из-за прорыва своих фанатов на поле во время игры.

В самой концовке встречи фанаты команды хозяев выбежали на поле и напали на футболистов гостей. Игру пришлось остановить, на тот момент красно-белые вели в счёте — 3:2, победа сделала бы их чемпионами досрочно. Игроки «красных» покинули поле и отказались на него возвращаться.

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных лиг принял решение оштрафовать «Славию» на 10 млн крон, что составляет € 410 тыс., и присудить ей техническое поражение. Помимо этого, четыре ближайшие домашние игры красно-белые проведут без зрителей. «Славия» не стала оспаривать наказание.

За три тура до конца сезона «Славия» с 74 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чехии, «Спарта» с 69 очками располагается на второй строчке.