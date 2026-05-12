Бубнов высказался о будущем Семака в «Зените» и возможном преемнике тренера

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о будущем главного тренера «Зенита» Сергея Семака в клубе, а также назвал имя возможного преемника.

— Если он не выиграет [чемпионат] — судьба решена, а если выиграет, то, я думаю, что нет. Но, с другой стороны, кого ставить? Я бы Оливейру после него оставил. Ну а что? Все бразильцы его. Трансферный рынок — это дела Оливейры, плюс он русский язык знает.

— А как на него бы все остальные помощники смотрели? Тимощук, Анюков, Симутенков?

— А как они сейчас смотрят? Симутенкова устраивает, что он сидит, ничего не говорит и Семак с ним всё время разговаривает. Тимощук уже тоже привык, нафиг ему эта ответственность. Самое лучшее для Семака на сегодняшний день, как раз и для отдыха будет хорошо — это сборная.

— Мне кажется, что если Семак возьмёт чемпионство, то его не попросят.

— Это не стиль Семака самому прийти и сказать: «Я устал, до свидания, спасибо вам большое», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 29 матчей в чемпионате России московское «Зенит» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке.