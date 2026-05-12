Игрок «Локомотива» Мялковский: команда поддержала Комличенко — он не будет один грустить

Нападающий «Локомотива» Руслан Мялковский пожелал здоровья форварду Николаю Комличенко, который повредил наружную боковую связку колена.

«Коля получил неприятную травму. Я желаю ему здоровья, это самое главное. Очень хочу, чтобы он поскорее вернулся в рабочее состояние. И долголетия футбольного! Думаю, для него это тоже очень важно. После таких травм всегда тяжело возвращаться, но я думаю, что всё будет хорошо. И команда его поддержит. В чате мы уже его подбодрили хорошими словами. Думаю, что-нибудь ещё придумаем — Коля не будет грустить один», — сказал Мялковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

