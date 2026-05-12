Президент «Реала»: у нас украли 18 очков в этом сезоне! Меня лишили семи титулов Ла Лиги!

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что в нынешнем сезоне «сливочные» недосчитались 18 очков из-за судейских решений. Также 79-летний функционер подчеркнул, что в период его руководства «Королевский клуб» должен был выиграть большее количество титулов Ла Лиги.

«Как я могу не злиться? Я выиграл семь титулов Ла Лиги, но их должно быть 14. Меня лишили семи из них. А в нынешнем сезоне они украли у нас 18 очков. Эти «интеллектуалы режима» причиняют нам вред», — сказал Перес на пресс-конференции.

После 35 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 77 очков и занимает второе место.

Перес занимал должность президента «Реала» с 2000 по 2006 год. Он вернулся на этот пост в 2009 году.

