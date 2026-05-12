Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Реала»: у нас украли 18 очков в этом сезоне! Меня лишили семи титулов Ла Лиги!

Президент «Реала»: у нас украли 18 очков в этом сезоне! Меня лишили семи титулов Ла Лиги!
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что в нынешнем сезоне «сливочные» недосчитались 18 очков из-за судейских решений. Также 79-летний функционер подчеркнул, что в период его руководства «Королевский клуб» должен был выиграть большее количество титулов Ла Лиги.

«Как я могу не злиться? Я выиграл семь титулов Ла Лиги, но их должно быть 14. Меня лишили семи из них. А в нынешнем сезоне они украли у нас 18 очков. Эти «интеллектуалы режима» причиняют нам вред», — сказал Перес на пресс-конференции.

После 35 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 77 очков и занимает второе место.

Перес занимал должность президента «Реала» с 2000 по 2006 год. Он вернулся на этот пост в 2009 году.

Материалы по теме
Перес заявил, что в «Реале» нашли того, кто «слил» сведения о драке Вальверде и Тчуамени

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android