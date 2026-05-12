Карпин ответил на мнение, что он недолюбливает Дзюбу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о наличии у него предвзятого отношения к экс-нападающему «Спартака» Артёме Дзюбе.

— В СМИ пишут, что Дзюба никогда не был вашим любимчиком.
— Немного утрированно, что значит «любимчиком»? Что я вам говорил до этого по поводу Захаряна? В смысле ему не дают играть? Ни один тренер или руководитель, если не привязываться к футболу, себе не враг. Если у вас есть хороший и классный оператор, вы его оставите, а другого уберёте. То же самое происходит и в футболе. Тренер — руководитель, выбирающий 11 футболистов на матч. Те 11 из 22, что ты не выбрал, не любимчики, а те – любимчики? Бред же.

Дзюба у Карпина не любимчик. Не пишут про другое, что Дзюба при мне в «Спартаке» играл больше всех матчей, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Напомним, Карпин вызвал Дзюбу на товарищеский матч сборной России с Гренадой (5:0). На 43-й минуте игры Дзюба поразил ворота соперника. Этот гол стал 31-м для нападающего в составе сборной России. Таким образом, он единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Александра Кержакова.

