Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Карпин: в «Сосьедаде» зарабатывали неплохо, но не так, чтобы обеспечить себя на всю жизнь

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о причинах, по которым в его карьере был опыт выступления за зарубежные клубы. В прошлом он играл за испанские «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

— Вы говорите, что, если бы вам в «Спартаке» платили такие же деньги, вы бы не уехали
— Не уехал бы, конечно. Я находился на тот момент в лучшей команде страны. Мы всё выигрываем, каждый год играем в Лиге чемпионов, Лиге Европы, как сейчас называется. Если бы платили такие же деньги, как в Испании, я бы, естественно, никуда не поехал. Зачем?

Повышение уровня возможно, но с точки зрения чемпионата, однако я уехал в клуб «Реал Сосьедад», который занимал 12-14-е место.

— В «Спартаке» было реальнее выиграть ЛЧ, чем в «Сосьедаде»?
— В «Сосьедаде» вообще было нереально. Мы зарабатывали неплохо, наверное, по сравнению со среднестатистическим россиянином, назовём это так. Но не так, чтобы обеспечить себя на всю жизнь, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

