Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов и другие вратари «ПСЖ» провели необычную тренировку, посвящённую финалу ЛЧ

Сафонов и другие вратари «ПСЖ» провели необычную тренировку, посвящённую финалу ЛЧ
Комментарии

«ПСЖ» провёл необычную тренировку для вратарей, посвящённую подготовке к финалу Лиги чемпионов. В ней также принимал участие Матвей Сафонов. Парижской команде предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

RMC Sport опубликовал видео занятия, на котором отрабатывались стандартные положения. Вратари по очереди ловили мячи на линии ворот, пока два других игрока пытались помешать им при помощи регбийных контактных щитов. Данное упражнение направлено на противодействие голкипера возможной плотной игре со стороны игроков «Арсенала» при розыгрыше штрафных и угловых ударов.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
«Неправильно ставить под сомнение квалификацию». Карпин — об ошибке Сафонова с Никарагуа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android