Сафонов и другие вратари «ПСЖ» провели необычную тренировку, посвящённую финалу ЛЧ

«ПСЖ» провёл необычную тренировку для вратарей, посвящённую подготовке к финалу Лиги чемпионов. В ней также принимал участие Матвей Сафонов. Парижской команде предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом».

RMC Sport опубликовал видео занятия, на котором отрабатывались стандартные положения. Вратари по очереди ловили мячи на линии ворот, пока два других игрока пытались помешать им при помощи регбийных контактных щитов. Данное упражнение направлено на противодействие голкипера возможной плотной игре со стороны игроков «Арсенала» при розыгрыше штрафных и угловых ударов.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.