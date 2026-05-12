Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: Симакан открыл счёт на 37-й минуте в матче 32-го тура Про-Лиги сезона 2025/2026

В эти минуты идёт матч 32-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра проходит на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Трансляцию этой встречи в прямом эфире можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 32-й тур
12 мая 2026, вторник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
2-й тайм
1 : 0
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Симакан – 37'    

На 37-й минуте счёт открыл защитник хозяев Мохамед Симакан.

После 32 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 82 очка и занимает первое место. «Аль-Хиляль» заработал 77 очков в 31 матче и располагается на второй строчке. В случае победы команды хозяев, за которую выступает Криштиану Роналду, она станет победителем турнира.

