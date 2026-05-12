Касильяс заявил, что не хочет видеть Моуринью тренером «Реала»

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс сообщил, что не желает возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера «сливочных». Ранее несколько источников подчеркнуло, что португальский специалист близок к назначению.

«У меня нет претензий к Моуринью. Он кажется мне высококлассным профессионалом. Я не хочу видеть его в «Реале». Думаю, что другие тренеры лучше справились бы с работой в клубе моей мечты. Это моё личное мнение. Ничего больше», — написал Касильяс на своей странице в социальной сети X.

Касильяс играл за «Реал» под руководством Моуринью (2010-2013 годы). На текущий момент тренер возглавляет «Бенфику».

