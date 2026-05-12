Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мог достичь большего». Карпин — о карьере Кокорина

«Мог достичь большего». Карпин — о карьере Кокорина
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о карьере нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Наверное, игрок с его талантом мог достичь большего. Назовём это так», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Футболист выступает за «Арис» с 2022 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ранее Кокорин играл за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак» и «Фиорентину».

В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России, брал Кубок и Суперкубок страны. С «Арисом» футболист становился чемпионом Кипра.

Материалы по теме
Эксклюзив
На трансфере Кокорина в «Анжи» настояли Это’О и Диарра — экс-директор клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android