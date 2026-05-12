«Мог достичь большего». Карпин — о карьере Кокорина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о карьере нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Наверное, игрок с его талантом мог достичь большего. Назовём это так», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Футболист выступает за «Арис» с 2022 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ранее Кокорин играл за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак» и «Фиорентину».

В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России, брал Кубок и Суперкубок страны. С «Арисом» футболист становился чемпионом Кипра.