Бубнов оценил перспективы перехода Кисляка и Батракова в «ПСЖ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы перехода полузащитников ЦСКА и «Локомотива» Матвея Кисляка и Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Кисляку ещё рано. Особенно как он в последних играх играет. Это лишний раз показывает, что он ещё не готов 100%, потому что спад у него очень серьёзный в игре. В «Пари Сен-Жермен» есть Витинья. А Батраков, он может сыграть под нападающими. Потому что там Фабиан [Руис], Невеш, ну, спокойно он может с ними конкурировать. Тем более по показателям. У Невеша 31% брака, у Фабиана – 25%», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в прессе появилась информация об интересе к футболистам со стороны парижского клуба.

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 35 игр, в которых забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач. Кисляк за ЦСКА отыграл 40 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

