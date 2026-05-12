Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Глава «Реала» сообщил о передаче УЕФА документов, связанных с «Барселоной» и Негрейрой

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подчеркнул коррупционную составляющую сотрудничества между «Барселоной» и бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Хосе Марией Негрейрой. Глава «сливочных» сообщил о передаче соответствующих документов по этому делу в УЕФА.

«Недавно мы узнали о деле Негрейры «Барселоны», и это непостижимая ситуация, которая до сих пор продолжается. Коррупционное дело! Крупнейший скандал в истории футбола. «Барселона» потратила два десятилетия на выплаты, а эти судьи до сих пор работают. Это немыслимо! Мы немедленно подадим документы в УЕФА, потому что данная ситуация требует урегулирования», — сказал Перес на пресс-конференции.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн. По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

