«Это ханжество». Карпин — о скандальном видео из раздевалки

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о стиле взаимодействия с футболистами и поделился мнением о применении жёсткой лексики.

— Вы воспитанник Романцева. Вы применяете его методики или вам свойственен более жёсткий подход?

— Что значит общаться жёстко?

— Появился ролик, где вы после матча...

— Разговариваю с матом, да.

— Мы не видим видео с Романцевым на YouTube.

— В то время считалось, что в раздевалку никто не мог зайти в принципе. Мы за открытость, мы сборная. Мы приходим на интервью, открываем раздевалку, её снимают, выкладывают. Об этом раньше даже подумать нельзя было. Даже подумать, Романцев бы никого не пустил в раздевалку. Были футболисты и тренеры, всё. Доктор, массажист.

Сейчас в раздевалку заходит много людей с камерами, снимают. Окей, хорошо, мы за открытость, дают контент. Таких видео, как было с Никарагуа, вы ещё штук 10 найдёте из раздевалок, и там тоже всё запикано.

— Видела даже незапиканную версию.

— Хорошо, даже незапиканная. И что? Вот это ханжество. Сейчас я смотрю сериал «Золотое дно». Там, как только идёт диалог про бизнес, не про любовь, про бизнес, там запиканно. Тогда в чём проблема? Я вот этого понять не могу. Тогда в чём проблема, если у нас выходят сериалы, фильмы, запиканные на федеральных каналах?

— Попалось видео, где Фергюсон кричит в раздевалке, повышает голос.

— У них просто нет такого количества мата, как у нас. Его можно произносить везде. И такого разнообразия матов нет ни в одном другом языке мира. Поэтому мы можем при желании разговаривать матом. Не вставлять мат, а разговаривать на нём. На других языках, думаю, что это невозможно.

Если в какую-то речь нужно добавить огня, мы ведь не разговариваем матом, но в какой-то ситуации добавить его — в чём проблема? В той речи не было персональных оскорблений. Кому-то, видимо, нужно было, чтобы был триггер. Я против персональных оскорблений, и этого нет никогда у меня, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.