«Барселона» сделала заявление после резонансной пресс-конференции президента «Реала»

«Барселона» на официальном сайте опубликовала заявление после пресс-конференции президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

Во время общения с журналистами глава «сливочных» отметил коррупционную составляющую сотрудничества между сине-гранатовыми и бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Хосе Марией Негрейрой. Также Перес сообщил о передаче соответствующих документов по этому делу в УЕФА.

«В связи с пресс-конференцией, созванной президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом, сообщаем, что наш юридический отдел внимательно изучает его заявления и обвинения. На текущий момент они анализируются, дальнейшие шаги оцениваются. Мы предоставим дополнительную информацию о нашей позиции и любых принятых решениях, когда это будет уместно», — написано в заявлении каталонского клуба.

