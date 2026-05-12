Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
«В цирке. Вот там ему место». Бубнов высказался о конфликте Радимова и Талалаева

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о конфликте между бывшим игроком «Зенита» Владиславом Радимовым и главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

«Я недолюбливаю Талалаева. Он правильно недавно сказал: «Если бы я не был тренером, я бы был дрессировщиком». В цирке. Вот там ему место. Я бы посмотрел на это. Я думаю, Радимову нужно обязательно ответить. Потому что он [Талалаев] его назвал предателем, бездельником и ещё какое-то оскорбление серьёзное. И самое главное, всё, что он перечислил – это все его отличительные качества. Он сам такой.

И, я думаю, Радимову надо обязательно ему ответить и не спускать это на тормозах. У него [Талалаева] персонажи есть, которым нельзя прощать. А сам он не персонаж? Назови, кто эти персонажи! Не хочет, боится. Трус!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Радимов заявил, что «Балтике» не хватило сил в весенней части сезона, возложив вину на Талалаева, что вызвало реакцию специалиста. Также между ними случилась перепалка в прямом эфире.

