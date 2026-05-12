Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Возможно, не только вино». Карпин рассказал, что выпивал вместе с Роналду

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что выпивал вместе с бывшим нападающим мадридского «Реала», пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Португалец играл за «сливочных» с 2009 по 2018 год. С 2023 года форвард выступает в составе «Аль-Насра».

— Роналду стал таким популярным и даже где-то популярнее Месси, он дал нам всем ощущение, что в жизни всё возможно. Поражений в его парадигме не существовало, он не тусовщик...
— Неправда.

— Вам виднее, может, когда-то было дело.
— Когда он был в «Реале» Всё было, бывало.

— Правда, что ваш испанский тренер предлагал даже вместе выпить?
— Не совсем так. Как думаете, Роналду может позволить себе выпить вина?

— Думаю, нет.
— Да, может, выпивал. И я с ним выпивал. И, возможно, не только вино. Да, он следит за питанием, но даже у людей, сидящих на жёсткой диете, есть разгрузочные дни, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

