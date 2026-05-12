Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Карпин ответил, в каком случае критика в адрес сборной России может быть уместна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о критике в адрес национальной команды и её текущих результатов.

— Критическое отношение к сборной в этот момент. Кто-то даже говорит, что это низко – критиковать нашу сборную, мол, пусть они участвуют в международных соревнованиях, ошибаются, тогда критикуйте. А сейчас, когда им тяжело, этого делать нельзя.
— Когда результат будет налицо, тогда да, тогда ещё раз можно. Можно и нужно.

Спрашивали по поводу главной составляющей на данный момент — это поддерживать эту мотивацию, когда все устали. Почему такие соперники? Ну, потому что мы отстранены, потому что мы под санкциями. Что значит «почему»?

— Почему так сыграли с такими соперниками.
— Почему так сыграли. Критика, она будет всегда. Но когда критика — конструктивная с точки зрения результата, когда официальные матчи, и понятно, команда проиграла, возможно, не вышла на ЧМ или ЧЕ, тогда понятно: всё плохо, все плохие, тренер, футболисты, ещё кто-то. Нашли виновного: поменял игрока, тренера — неважно. Но когда сейчас происходят вот эти вещи, то она неконструктивна, потому что она ни к чему не приводит, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

