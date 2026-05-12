Флорентино Перес заявил, что Ла Лига спонсировала СМИ, критикующие «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказал мнение, что Ла Лига спонсировала СМИ, которые в негативном ключе писали о «Королевском клубе».

«Газета ABC принадлежит компании, создавшей Relevo. В Relevo, по соглашению с Ла Лигой, сосредоточились на выпуске цифровой газеты, которая принесла убытки в размере € 25 млн — сумму, выплаченную Ла Лигой. Единственной целью Relevo была атака на мадридский «Реал» и Флорентино Переса. Мой отец всегда читал ABC, и я много лет был подписан на эту газету. В память о своём отце я решил отменить подписку на ABC после всех этих лет», — сказал Перес на пресс-конференции.

