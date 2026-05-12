Карпин: груз ответственности на вратарей в 100 раз больше, чем на 10 полевых игроков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о неприязни болельщиков по отношению к некоторым футболистам, упомянув в данном контексте вратарей.

— Аудитория, которая не особо погружена в футбол, что знала? Незабитый пенальти Смолова с Хорватией, чего бы ни сделал Смолов, это будет над ним висеть навсегда.

— Сейчас ещё «Кофемания».

— Надеюсь, последнее с этой «Кофеманией».

— Неважно, про это помнят.

— После матча с Украиной хейт в сторону Филимонова был настолько мощным, что человек просто сломался.

— Так бывает. Если бы был пенальти и кто-то бы не забил, как Смолов, так же бы хейтили.

— Что после той игры вы все сказали Филимонову?

— Ничего. Что сказать? Вратарская позиция — очень специфическая в футболе, в хоккее, где есть вратари. Их ошибки помнят все. То, что нападающий не забил 100% три момента — про это все забывают. А одна ошибка вратаря, как было с Никарагуа, эту ошибку будут обсуждать. А то, что кто-то упустил явный голевой момент, даже не называя фамилии, это ошибка по значимости примерно такая же, как с пропущенным голом. Но про это забудут через день. А ошибку вратаря будут помнить. У них психология другая, даже форма другая. Груз ответственности на них в 100 раз больше, чем на 10 полевых игроков, которые вышли, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.