«Аль-Наср» упустил возможность выиграть Про-Лигу на 90+8-й минуте матча с «Аль-Хилялем»

Завершился матч 32-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас. Матч закончился со счётом 1:1.

На 37-й минуте хозяев отличился защитник Мохамед Симакан. На 90+8-й минуте вратарь «Аль-Насра» Бенто забил в свои ворота.

После 33 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 83 очка и занимает первое место. До завершения Про-Лиги команде нужно провести одну игру. «Аль-Хиляль» заработал 78 очков в 32 встречах и располагается на второй строчке. До окончания сезона им осталось провести две игры.

В составе «Аль-Насра» выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. За «Аль-Хиляль» играет обладатель «Золотого мяча» — 2022 Карим Бензема.

