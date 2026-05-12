Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Бубнов поставил 10 пятёрок игрокам «Краснодара» за проигранный матч с «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поставил 10 пятёрок игрокам «Краснодара» за проигранный матч 29-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

Фото: кадр из «Коммент.Шоу»

— «Краснодар» сам себе проиграл. «Динамо» не выиграло ни в первом тайме, ни во втором. В первом тайме у них были примерно одинаковые показатели.

— Боселли, Ленини сделали многое, чтобы «Краснодар» не стал чемпионом, и получили пятёрки. Просто люди будут задавать вопросы.
— А какую ему оценку ставить, если нападающий делает 18% брака? А что делать с Кордобой, если нападающий, если игрок не забил в матче ни одного гола и не имел ни одного голевого момента? Что с Кордобой делать? Он на пятёрку сыграл! Что ему, единицу ставить? А у Боселли был такой момент, и он ещё лучше Кордобы сыграл по показателям, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв выручил свою команду на 80-й и 85-й минутах после ударов Кевина Ленини и Хуана Боселли.

После 29 матчей в чемпионате России московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

