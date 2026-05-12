«Бетис» в большинстве победил «Эльче» в матче 36-го тура Ла Лиги

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Эльче». Игра прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу во встрече со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Бетиса» Кучо Эрнандес на девятой минуте. На 41-й минуте защитник гостей Эктор Форт положил ответный мяч. На 49-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник «Эльче» Лео Петро. На 68-й минуте полузащитник Пабло Форнальс забил второй мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт — 2:1.

После 36 встреч чемпионата Испании «Бетис» набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 15-й строчке. У команды в активе 39 очков.

В следующем матче чемпионата «Эльче» дома встретится с «Хетафе», а «Бетис» на выезде сыграет с «Барселоной». Все матчи 37-го тура Ла Лиги пройдут 17 мая, начало встреч — в 20:00 мск.