Фото: автогол вратаря на 90+8-й минуте, не позволивший «Аль-Насру» выиграть Про-Лигу

Вратарь «Аль-Насра» Бенто на 90+8-й минуте матча 32-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Хилялем» (1:1) выронил мяч из рук после подачи из аута в его штрафную. Победа в этой встрече позволила бы команде Жорже Жезуша досрочно оформить чемпионство.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 32-й тур
12 мая 2026, вторник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Симакан – 37'     1:1 Бенто – 90+8'    

Фото: Кадр из трансляции Okko

После 33 встреч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 83 очка и занимает первое место. До завершения Про-Лиги команде нужно провести одну игру. «Аль-Хиляль» заработал 78 очков в 32 встречах и располагается на второй строчке. До окончания сезона им осталось провести две игры.

В составе «Аль-Насра» выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. За «Аль-Хиляль» играет обладатель «Золотого мяча» — 2022 Карим Бензема.

