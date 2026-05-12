«Бетис» сыграет в Лиге чемпионов УЕФА впервые с сезона-2005/2006
Поделиться
«Бетис» со счётом 2:1 переиграл «Эльче» в матче 36-го тура испанской Ла Лиги. Эта победа позволила команде из Севильи выйти в Лигу чемпионов УЕФА впервые с сезона-2005/2006.
Испания — Примера . 36-й тур
12 мая 2026, вторник. 21:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Эрнандес – 9' 1:1 Форт – 41' 2:1 Форнальс – 68'
Удаления: нет / Петро – 49'
«Бетис» с 57 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Ниже этой строчки «бетикос» уже точно не финишируют, поскольку у «Сельты» с шестого места 50 очков. От Испании в главном клубном турнире Старого Света также сыграют «Барселона» (91 очко), «Реал» (77), «Вильярреал» (69) и «Атлетико» (63).
В Лиге чемпинов сезона-2005/2006 «Бетис» занял третье место в группе с «Ливерпулем», «Челси» и «Андерлехтом».
Комментарии
- 13 мая 2026
-
00:08
-
00:08
- 12 мая 2026
-
23:59
-
23:53
-
23:46
-
23:38
-
23:32
-
23:26
-
23:18
-
23:04
-
23:04
-
22:54
-
22:48
-
22:41
-
22:33
-
22:13
-
22:06
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:43
-
21:42
-
21:41
-
21:31
-
21:22
-
21:21
-
21:15
-
21:10
-
20:45
-
20:45
-
20:45
-
20:40
-
20:38
-
20:32