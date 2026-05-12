«Бетис» сыграет в Лиге чемпионов УЕФА впервые с сезона-2005/2006

«Бетис» со счётом 2:1 переиграл «Эльче» в матче 36-го тура испанской Ла Лиги. Эта победа позволила команде из Севильи выйти в Лигу чемпионов УЕФА впервые с сезона-2005/2006.

«Бетис» с 57 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Ниже этой строчки «бетикос» уже точно не финишируют, поскольку у «Сельты» с шестого места 50 очков. От Испании в главном клубном турнире Старого Света также сыграют «Барселона» (91 очко), «Реал» (77), «Вильярреал» (69) и «Атлетико» (63).

В Лиге чемпинов сезона-2005/2006 «Бетис» занял третье место в группе с «Ливерпулем», «Челси» и «Андерлехтом».