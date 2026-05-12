Фото: эмоции Роналду после автогола вратаря «Аль-Насра» на 90+8-й минуте игры Про-Лиги

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду приложил руку к лицу после автогола вратаря Бенто на 90+8-й минуте матча 32-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Хилялем» (1:1). Победа в этой встрече позволила бы команде Жорже Жезуша досрочно оформить чемпионство. Португальский форвард был заменён на 83-й минуте встречи.

Фото: Кадр из трансляции Okko

После 33 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 83 очка и занимает первое место. До завершения Про-Лиги команде нужно провести одну игру. «Аль-Хиляль» заработал 78 очков в 32 встречах и располагается на второй строчке. До окончания сезона им осталось провести две игры.

