Фото: эмоции Роналду после автогола вратаря «Аль-Насра» на 90+8-й минуте игры Про-Лиги
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду приложил руку к лицу после автогола вратаря Бенто на 90+8-й минуте матча 32-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Хилялем» (1:1). Победа в этой встрече позволила бы команде Жорже Жезуша досрочно оформить чемпионство. Португальский форвард был заменён на 83-й минуте встречи.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 32-й тур
12 мая 2026, вторник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Симакан – 37' 1:1 Бенто – 90+8'
Фото: Кадр из трансляции Okko
После 33 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 83 очка и занимает первое место. До завершения Про-Лиги команде нужно провести одну игру. «Аль-Хиляль» заработал 78 очков в 32 встречах и располагается на второй строчке. До окончания сезона им осталось провести две игры.
