Глава Ла Лиги ответил на обвинения Переса о спонсировании СМИ, критикующих «Реал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова главы мадридского «Реала» Флорентино Переса, заявившего, что Ла Лига спонсировала СМИ, критикующие «Королевский клуб». В частности, 79-летний функционер подчеркнул, что была выплата в размере € 25 млн.

«Это ложь. Иногда он называет одну цифру, иногда — другую. Нас даже отправляли в Национальный спортивный совет (CSD). Это полная ложь. У Флорентино Переса такой авторитет, он так много сделал для истории «Реала»…

Я болею за «Реал», но сейчас я затаившийся болельщик. Мне жаль этот клуб, нельзя продолжать распространять ложь», — приводит слова Тебаса AS.

