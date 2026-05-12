Роман Павлюченко назвал лучшего футболиста, с которым доводилось вместе играть

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко назвал экс-футболиста красно-белых Егора Титова лучшим футболистом, с которым доводилось вместе играть.

«Конечно, Егор Титов. Умственно и то, что он делал с мячом… наблюдать за ним было что-то невероятное. Эти передачи… Я помню даже, что Олег Иванович [Романцев] требовал от защитников, что, не дай бог, кто-то сделает длинную передачу и мяч пролетит мимо Егора Титова – это всё было. Обязательно нужно было довести мяч до Егора, чтобы он мог им распорядиться. А он распоряжался так, что мне оставалось подставить только голову, ногу», — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Титов выступал за «Спартак» с 1995 по 2008 год. В составе красно-белых футболист шесть раз выигрывал чемпионат России и дважды – Кубок страны.

