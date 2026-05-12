Стала известна зарплата Месси по новому контракту с «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом МЛС в нынешнем сезоне. Данная информация содержится в отчёте, опубликованном mlsplayers.org.

Оклад аргентинца за сезон-2026 составляет $ 28,3 млн, на второй строчке рейтинга расположился нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин ($ 11,1 млн), топ-3 списка замкнул Родриго Де Пауль из «Интер Майами», он получит за нынешний сезон $ 9,7 млн.

У Томаса Мюллера из «Ванкувер Уайткэпс» оклад за сезон составил около $ 5,2 млн, а у Алексея Миранчука из клуба «Атланта Юнайтед» таковой равен почти $ 5,1 млн.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В составе этого клуба он становился победителем регулярного чемпионата и плей-офф МЛС, а также завоевал Кубок лиг. Срок действия трудового соглашения аргентинца с командой из Флориды рассчитан до конца 2028 года.