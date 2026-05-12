«ПСЖ» рассматривает Кисляка в качестве замены для Ли Кан Ина — L’Équipe

«ПСЖ» рассматривает Кисляка в качестве замены для Ли Кан Ина — L’Équipe
«ПСЖ» находится в поисках замены на случай ухода хавбека Ли Кан Ина, к которому есть интерес на трансферном рынке. В связи с этим спортивный советник парижской команды Луиш Кампуш следит за полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, в последние недели французский гранд запросил несколько отчётов о российском игроке. «ПСЖ» также интересен футболист «Монако» Магнес Аклиуш. Подчёркивается, что Кисляк — игрок более оборонительного плана, чем Аклиуш, однако соответствует игровым принципам главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

