ЦСКА изучает кандидатуру Ненада Бьелицы на пост главного тренера

ЦСКА изучает кандидатуру хорватского тренера — Ненада Бьелицы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Шансы Бьелицы оцениваются ниже, чем Шварца и Лички, но эта фамилия звучит при обсуждении кандидатур внутри клуба», — добавил источник «Чемпионата».

В течение карьеры Бьелица возглавлял «Аустрию», «Специю», «Лех», «Динамо» Загреб, «Осиек», «Трабзонспор» и «Унион» Берлин. Последним местом работы 54-летнего специалиста было загребское «Динамо», которым он руководил с сентября по декабрь 2024 года. Также Бьелица тренировал этот клуб с 2018 по 2020 год. С ним специалист дважды становился чемпионом Хорватии.

