«Чего он на него накатил?» Бубнов — о стычке Торопа и Жоао Виктора в игре «Пари НН» — ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о стычке голкипера ЦСКА Владислава Торопа с одноклубником Жоао Виктором в матче 29-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

«Я так и не понял… что Виктор хотел? Тороп пошёл уже водичку пить после очередного момента. Вообще никакой там его ошибки не было. Чего он вдруг, ни с того ни с сего, и на каком языке он на него накатил? Тороп остановился, повернулся, и там драка чуть не началась. Я так и не понял, что за претензии он ему предъявлял. Но это может рассказать только Тороп или Виктор», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Игроки высказали друг другу претензии. Эпизод произошёл на 35-й минуте. Бразилец агрессивно обратился к вратарю и схватил его за горло. Футболистов разнял судья Андрей Прокопов.