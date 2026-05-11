«Чего он на него накатил?» Бубнов — о стычке Торопа и Жоао Виктора в игре «Пари НН» — ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о стычке голкипера ЦСКА Владислава Торопа с одноклубником Жоао Виктором в матче 29-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

«Я так и не понял… что Виктор хотел? Тороп пошёл уже водичку пить после очередного момента. Вообще никакой там его ошибки не было. Чего он вдруг, ни с того ни с сего, и на каком языке он на него накатил? Тороп остановился, повернулся, и там драка чуть не началась. Я так и не понял, что за претензии он ему предъявлял. Но это может рассказать только Тороп или Виктор», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Игроки высказали друг другу претензии. Эпизод произошёл на 35-й минуте. Бразилец агрессивно обратился к вратарю и схватил его за горло. Футболистов разнял судья Андрей Прокопов.

