«Мечта близка». Роналду — о ничьей «Аль-Насра», не позволившей оформить чемпионство

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X отреагировал на ничью команды в матче 32-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Хилялем» (1:1). Победа в этой встрече позволила бы команде Жорже Жезуша досрочно оформить чемпионство. Португальский форвард был заменён на 83-й минуте встречи.

«Мечта близка. Выше голову, нам осталось сделать ещё один шаг! Спасибо вам всем за потрясающую поддержку сегодня вечером!» — написал Роналду.

После 33 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 83 очка и занимает первое место. До завершения Про-Лиги команде нужно провести одну игру. «Аль-Хиляль» заработал 78 очков в 32 встречах и располагается на второй строчке. До окончания сезона им осталось провести две игры.

Лучший бомбардир в мировом футболе: