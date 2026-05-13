Осасуна — Атлетико Мадрид, результат матча 12 мая 2026, счёт 1:2, 36-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетико» в меньшинстве победил «Осасуну» в матче 36-го тура Ла Лиги
Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Осасуна». Игра прошла на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хосе Луис Гусман Мансилья. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 36-й тур
12 мая 2026, вторник. 22:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 15'     0:2 Сёрлот – 71'     1:2 Барха – 90+1'    
Удаления: нет / М. Льоренте – 79'

Первый мяч в матче забил нападающий «Атлетико» Адемола Лукман, реализовав пенальти на 15-й минуте. На 72-й минуте Александр Сёрлот удвоил преимущество гостей. На 79-й минуте с поля был удалён полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте. На 90+1-й минуте футболист хозяев Энрике Барха отыграл один мяч, установив окончательный счёт — 1:2.

После 36 встреч чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Осасуна» располагается на 11-й строчке. У команды в активе 42 очка.

В следующем матче чемпионата «Атлетико» дома встретится с «Жироной», а «Осасуна» примет «Эспаньол». Все матчи 37-го тура Ла Лиги пройдут 17 мая, начало встреч — в 20:00 мск.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
