«Атлетико» в меньшинстве победил «Осасуну» в матче 36-го тура Ла Лиги

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Осасуна». Игра прошла на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хосе Луис Гусман Мансилья. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий «Атлетико» Адемола Лукман, реализовав пенальти на 15-й минуте. На 72-й минуте Александр Сёрлот удвоил преимущество гостей. На 79-й минуте с поля был удалён полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте. На 90+1-й минуте футболист хозяев Энрике Барха отыграл один мяч, установив окончательный счёт — 1:2.

После 36 встреч чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Осасуна» располагается на 11-й строчке. У команды в активе 42 очка.

В следующем матче чемпионата «Атлетико» дома встретится с «Жироной», а «Осасуна» примет «Эспаньол». Все матчи 37-го тура Ла Лиги пройдут 17 мая, начало встреч — в 20:00 мск.