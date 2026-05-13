«Где вы их берёте? Людоеды какие-то». Павлюченко — о легионерах «Спартака» в начале 2000-х

«Где вы их берёте? Людоеды какие-то». Павлюченко — о легионерах «Спартака» в начале 2000-х
Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался об иностранных игроках в составе красно-белых на момент своего прихода в клуб.

«Когда я пришёл, Робсона и Маркао, конечно, уже не было тогда. Мне кажется, это были одни из самых сильных на тот момент. Когда я пришёл, там конечно иностранцы были… по объявлению приглашали. Их пачками там привозили. Я думал: «Где вы их берёте? На распродаже? Людоеды какие-то». На тот момент иностранцы были совсем слабые», — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год. В составе красно-белых футболист трижды становился серебряным призёром чемпионата России и выигрывал Кубок страны.

