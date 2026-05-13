Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саутгемптон — Мидлсбро, результат матча 12 мая 2026, счёт 2:1, плей-офф Чемпионшипа 2025/2026

«Саутгемптон» победил «Мидлсбро» и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
Комментарии

Завершился ответный полуфинальный матч плей-офф Чемпионшипа за выход в английскую Премьер-лигу между «Саутгемптоном» и «Мидлсбро». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «святые», после первой игры был зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Англия — Чемпионшип . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
12 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 1
ДВ
Мидлсбро
Мидлсбро
0:1 Макгри – 5'     1:1 Стюарт – 45+1'     2:1 Чарльз – 116'    

Райли Макгри открыл счёт в этой игре на пятой минуте и вывел гостей вперёд. Росс Стюарт на 45+1-й минуте забил ответный мяч. Игра перешла в дополнительное время. Победный гол забил Ши Чарльз на 116-й минуте.

В финале плей-офф «Саутгемптон» сразится с «Халл Сити», который ранее по сумме встреч переиграл лондонский «Миллуолл» (0:0, 2:0). Решающая встреча состоится 23 мая.

Календарь Чемпионшипа сезона-2025/2026
Турнирная таблица Чемпионшипа сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Халл Сити» победил «Миллуолл» и вышел в финал плей-офф за переход в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android