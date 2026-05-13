«Саутгемптон» победил «Мидлсбро» и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа

Завершился ответный полуфинальный матч плей-офф Чемпионшипа за выход в английскую Премьер-лигу между «Саутгемптоном» и «Мидлсбро». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «святые», после первой игры был зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Райли Макгри открыл счёт в этой игре на пятой минуте и вывел гостей вперёд. Росс Стюарт на 45+1-й минуте забил ответный мяч. Игра перешла в дополнительное время. Победный гол забил Ши Чарльз на 116-й минуте.

В финале плей-офф «Саутгемптон» сразится с «Халл Сити», который ранее по сумме встреч переиграл лондонский «Миллуолл» (0:0, 2:0). Решающая встреча состоится 23 мая.