«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести пять футболистов летом — The Sun

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести как минимум пять новых футболистов для усиления состава в следующем сезоне. Цель «красных дьяволов» — купить трёх центральных полузащитников, левого защитника и запасного нападающего. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в команду также может прийти новый вратарь, способный подменять Сенне Ламменса. Подчёркивается, что в поле зрения «Манчестер Юнайтед» находятся несколько игроков из клубов АПЛ.

В последнее время ведётся наблюдение за Эллиотом Андерсоном («Ноттингем Форест»), Сандро Тонали («Ньюкасл»), Алексом Скоттом («Борнмут»), Адамом Уортоном («Кристал Пэлас») и Карлосом Балеба («Брайтон»).

