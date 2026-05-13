«Ливерпуль» и «Челси» могут поспорить за полузащитника сборной Португалии — Caught Offside

«Ливерпуль» и «Челси» рассматривают возможность покупки полузащитника «Спортинга» Франсиску Тринкана грядущим летом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в контракте 26-летнего футболиста прописаны отступные в размере € 60 млн.

В нынешнем сезоне Тринкан принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

За сборную Португалии Тринкан провёл 17 встреч, где забил три мяча.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: