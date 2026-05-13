Бубнов назвал игроков, которых необходимо продать «Спартаку» перед следующим сезоном РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал игроков, которых необходимо продать московскому «Спартаку» перед следующим сезоном Мир РПЛ.

— Угальде надо оставлять. У многих именитых форвардов бывают серии, что они не забивают. У Угальде очень хорошее взаимодействие с Барко, поэтому с ним всё ясно. С ним расставаться не надо, но ему в пару надо искать хорошего партнёра, бомбардира.

Рябчука надо убирать. Он не потеряет в трансферной цене, потому что он никакой был по цене. А после «Спартака» он только вистов набрал. Причём, я считаю, как защитник он не слабее Денисова. И как защитник он сильнее Зобнина и тем более Дмитриева.

С Ливаем Гарсией нужно 100% прощаться. Джику, Ву надо оставлять. Бонгонда – сам уже не хочет, он уйдёт.

— А Саусем что делать?

— Ну, Сауся куда они денут? Только если опять запулят в «Балтику» этому Талалаеву. Вот и всё, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка.