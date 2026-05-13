Григорян задал вопрос на тему возможного ухода Галактионова из «Локомотива»

Российский тренер Александр Григорян отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Накануне появились слухи, что наставник железнодорожников интересен другому московскому клубу — ПФК ЦСКА. Армейцы недавно уволили Фабио Челестини и якобы хотят пригласить Галактионова на тренерский мостик.

«Мне кажется, что Галактионов до сих пор считается молодым тренером. Он производит впечатление человека, который всё взвешивает. Зачем ему куда-то уходить, если он чувствует себя в «Локомотиве» как дома? К нему полное доверие. Всё получается. В такой ситуации никто не меняет обстановку. Он не достиг потолка в «Локомотиве», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Локомотив» идёт на третьем месте в Мир РПЛ за тур до конца сезона.

