«Пора беспокоиться». Касильяс выложил пост о ситуации в «Реале» из-за отсутствия трофеев

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс опубликовал пост по случаю отсутствия трофеев у «сливочных» в последние два года, упомянув о проигранном ранее «эль класико».

«Когда «Реал» Мадрид проводит два сезона без титулов, пора беспокоиться. «Класико» и так было сложным ещё до начала матчей. Давайте уже сейчас будем смотреть в будущее и забудем о текущем сезоне», — написал Касильяс на своей странице в социальной сети X.

Мадридский «Реал» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги. Команда не смогла выиграть ни одного трофея в текущем сезоне, потеряв возможность взять Примеру в минувшем матче 35-го тура чемпионата с «Барселоной» (0:2). Ранее команда уступала каталонцам в финале Суперкубка Испании, не смогла пройти рубеж 1/4 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Кубка страны. В минувшем сезоне мадридский клуб выиграл Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА, но упустил возможность взять титул в остальных турнирах.

